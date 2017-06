Quem imagina que a Semad cuida apenas da vida funcional dos servidores, com certeza vai se surpreender

Muito mais do que cuidar apenas dos recursos humanos da Prefeitura, a Secretaria Municipal da Administração (Semad) está desempenhando um papel fundamental no apoio à Secretaria Municipal da Saúde (Semusa) para a recuperação de unidades de saúde e significativa redução dos gastos com a manutenção da frota de mais de 200 veículos da pasta.

De acordo com o secretário da Administração, Alexei Oliveira, “lidar com recursos humanos é a rotina, o arroz com feijão. Temos outras frentes de atuação muito importantes para a administração geral, principalmente por meio do nosso Departamento de Recursos Logísticos e Patrimônio (DRL).

Quem imagina que a Semad cuida apenas da vida funcional dos servidores pode se surpreender ao chegar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Leste, por exemplo. O prédio e as instalações elétricas e hidráulicas foram submetidos a ampla reforma, recebeu pintura nova nas cores oficiais do município, desentupimento de tubulações, troca de vasos sanitários, de torneiras, enfim, passou por um trabalho cuja equipe está se deslocando agora para o bairro Ulysses Guimarães.

A próxima missão é a reforma da Unidade de Saúde José Adelino, que vai passar por reparo geral. De lá a equipe da Semad segue para a UPA da Zona Sul, onde fará o mesmo serviço executado na UPA da Zona Leste. Até a Secretaria da Agricultura (Semagric) já foi contemplada com a substituição do revestimento do piso.

Segundo Alexei Oliveira, todos esses serviços foram feitos com materiais e mão de obra da Semad. Ao mesmo tempo em que trabalha na manutenção e embelezamento das unidades de saúde, a Semad se preocupa também com a boa prestação de serviços.

Nesse sentido, já convocou doze médicos – onze clínicos e um ginecologista – e um técnico em radiologia para ocupar vacância de cargos em função de demissões, aposentadorias, etc. “Fizemos isso sem onerar mais a folha de pagamento, já que sai um e entra outro no lugar. O objetivo é fortalecer a parceria entre as secretarias para que a Prefeitura como um todo possa oferecer um serviço de melhor qualidade”, ressalta Alexei.

REDUÇÃO DE CUSTOS

Outra importante ação do DRL está sendo decisiva para a significativa redução dos custos com a manutenção de veículos. Por meio de um projeto piloto, todo carro da Semusa que apresenta alguma avaria, antes de ser enviado à oficina para conserto, é submetido a check-car, isto é, uma inspeção detalhada por mecânicos da Semad para verificação do tipo de serviço que precisa ser feito.

Nestes casos, a redução dos custos tem oscilado na faixa dos 50% ou até mais. De acordo com o secretário Alexei, a intenção é fortalecer o DRL para estender esse projeto a outras secretarias e chegar a ponto do próprio Departamento realizar os reparos necessários.

Fonte Comdecom