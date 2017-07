Uma ação ordinária tramita na 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco pedindo o afastamento do empresário Marcelo Moura do controle administrativo do Grupo Recol – uma Holding que reúne a principal distribuidora de medicamentos, a maior rede de farmácias, a TV Gazeta (afiliada da Rede Record), o site agazeta.net, a segunda principal rede de supermercados e as concessionárias Kia, Wolksvagem e Yamaha no Acre, além da exclusividade para a revenda de produtos das multinacionais Jonhson&Jonhson e Nestlé. Esta é a primeira de uma série de reportagens que serão veiculadas ao longo da semana, com base em documentos obtidos na Junta Comercial do Acre e nos cartórios de Registros Públicos.

A banca de advogados do ex-ministro Sepúveda Pertence acusa Marcelo de desviar patrimônio familiar em proveito próprio às custas da manipulação “despudorada” da avó, dona Raimunda Alves Moura, de 90 anos. A idosa é cadeirante, detém 98% das ações do grupo, e, devido à idade avançada, é vista como sócia majoritária “simbólica”, não possuindo discernimento sobre a evolução do maior patrimônio particular do Estado do Acre. Dona Raimunda é protegida por três seguranças, e tem sido submetida a tratamento psiquiátrico frequente. Marcelo foi o inventariante do próprio pai. Se tornou gestor único do grupo, “abençoado” por procuração dada pela avó. Ele aprova as próprias contas sem dar anuência aos herdeiros, afirmam os advogados de acusação. Esse tipo de conduta é vedada pelo Código de Processo Civil, que recomenda haver votação com deliberação da maioria dos sócios.

A juíza Olívia Maria recebeu os indícios que, segundo a própria magistrada, precisavam ser fundamentados. Uma liminar é aguardada para a qualquer momento. Marcelo Moura, em caso de sentença desfavorável a ele, deixaria o gerenciamento de todos os negócios herdados do empresário Roberto Alves Moura, falecido em 13 de agosto de 2013 em São Paulo. Era conhecido e reconhecido como o maior empreendedor do estado, dono da maior fortuna, o maior e mais influente empresário do Acre.

As irmãs Sanny e Sarah Moura, autoras da ação juntamente com a viúva Suzana Oltramari, que representa outros dois filhos menores de Roberto Moura, pedem uma auditoria nas contas das empresas e a nomeação de um administrador judicial. Renata Moura, diretora administrativa da TV Gazeta, e Roberta Moura, produtora de um programa televisivo, também são rés na ação. A família relata que o empresário Roberto Moura faleceu numa terça-feira, em São Paulo, foi sepultado em Rio Branco, na sexta da mesma semana, e, na segunda-feira seguinte (com um fim de semana no meio), Marcelo Moura já estava nomeado o controlador de todos os negócios da família. Marcello seria dono da boate BR55, situada à Rua Rio de janeiro, ao lado da loja Iris tavares. Uma procuração assinada pelo empresário transfere poderes de gerenciar a casa noturna a um amigo de Marcelo (veja ilustração na galeria de fotos). É uma, dentre várias empresas, constituídas com financiamento do grupo sem a anuência dos irmãos e, portanto, um forte indício de desvio do patrimônio familiar.

Cheque de R$ 1 milhão

Sanny, que exercia as funções de gerente comercial da maior empresa do grupo, a Recol Distribuidora, identificou fraudes cometidas pelo irmão. Marcelo não perdoou a “intromissão” e afastou a irmã de suas atividades. Sem qualquer aviso prévio, diz a ação, ele bloqueou o acesso da irmã ao software utilizado pelo grupo, em represália pela descoberta, por ela, de que ele havia emitido um cheque de um milhão de reais tendo como beneficiária a avó.

A retirada astronômica se deu no dia 29 de maio deste ano – 24 horas antes da audiência de conciliação na 5ª Vara Cível. A acusação entende que Marcelo provavelmente anteviu que “seus impulsos egoístas serão brecados”. A idosa não compareceu à sala da juíza por que estaria, segundo argumento da defesa, sob forte estresse emocional. “Além de desviar o patrimônio do conglomerado em proveito próprio, e de vir retaliando suas irmãs e a madrasta desde que os questionamentos à gestão desleal começaram, ele manipula a nonagenária avó; e corrobora, assim, a necessidade e a urgência que impõem seu afastamento”, diz a petição.

MHE Moura e seus lucros astronômicos

MHE Moura é uma firma individual cuja sigla é um anacrônico de Marcelo Henrique Moura. Recebeu R$ 3 milhões do grupo, por suposta prestação de serviços, genéricos e sem valor específico. A empresa não possui sequer objeto social claro, e é remunerada pelo Grupo Recol para intermediar a contratação de prestadores de serviços.

Seu balanço patrimonial registrado na Junta Comercial em 2015 diz que a MHE lucrou 70% do seu faturamento – resultado de pagamentos efetuados pela Holding, sem que os demais herdeiros obtivessem participação monetária nesse superávit . Ou seja, a empresa que pertence somente a Marcelo e sequer declara possuir um computador, lucrou, em 2016, mais em valores líquidos do que a soma da participação dos irmão em todo o grupo Recol. Esse valor, segundo as contas da administração, superou a soma do lucro de seis das nove empresas que compõem o Grupo Recol, quais sejam: Acre Beer, Auto Acre Veículos, Recol Motors, Recol Veículos Juruá, Supermercado Pague Pouco e Rádio e Televisão Norte. Essa afirmativa é feita pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Chocante

A rede de Supermercados Pague Pouco, que em 2016 teve resultado negativo de R$ 2.9 milhões nos últimos dezesseis meses, pagou R$ 827.3 mil à M.H.E Moura, e R$ 301.750,00 à empresa de publicidade PWS. De fato, no mesmo período em que gastou cerca de R$3 milhões com a contratação da firma individual MHE Moura, o conglomerado pagou mais de R$ 800 mil à empresa PWS Publicidade e Propaganda, criada por Marcelo Moura em dezembro de 2014, mediante ajustes que, assim, o envolvem simultaneamente como contratante e contratado, celebrados na mesma data, sendo o gestor da mesma o diretor comercial da TV Gazeta, o publicitário Rodrigo Pires, virtual candidato a cargo eletivo majoritário nas eleições de 2018 (veja documento original na galaria de fotos). A PWS, que detém a mídia da Câmara Municipal de Rio Branco, dá lucros que, a exemplo da MHE, não são repartidos com as herdeiros e irmãs de Marcelo.

A usurpação das farmácias

A Recol Farma foi constituída no final de 2014, sem a anuência dos demais sócios. E tem em seu quadro social, em princípio, apenas os dois administradores do Grupo Recol, Marcello (10% das cotas) e dona Raimunda (90%). Posteriormente, a avó cedeu suas quotas nesse empreendimento à Holding Recol Participações. “Essa empresa foi criada especificamente para desviar patrimônio do grupo. As quatro drogarias constantes do ato de constituição formal da rede, situadas nas Ruas Maracanã (nº 33), Leblon (nº 387) e Quintino Bocaiuva (nº 1515); e a da Avenida Ceará (nº 1221) já existiam como filiais da Recol Distribuição e Comércio Ltda. Ou seja: as farmácias que já existiam foram transferidas para uma nova pessoa jurídica, da qual, no próprio ato de constituição, Marcello tornou-se dono de 10% do capital social, obviamente, sem qualquer contrapartida ou informação aos sócios.Há, como se vê, provas registradas publicamente de usurpação de patrimônio do grupo”, discorre a ação. Segundo a acusação, a rede de farmácias foi constituída com o nome do Grupo Recol “para absorver lojas já existentes do próprio conglomerado, com clientela sedimentada, e o agravado se apropriou ilegitimamente nessa operação. Essa postura caracteriza apropriação indevida”, criticam os advogados.

Recol Juruá

A concessionária Recol Juruá concentra diversas inconsistências. A empresa tem como sede um verdadeiro palacete em Cruzeiro do Sul, cuja construção foi paga com

recursos do Grupo Recol. Marcelo detém 51% das ações, sem ter integralizado sua participação societária, enquanto o conglomerado das demais empresas possuem 49% das cotas.

O contrato social indica que a Recol Juruá Veículos Ltda. foi constituída em 28 de abril de 2014, tratada como mais uma do grupo, mas o agravado direcionou a maioria do capital social desta (R$5 milhões) para si e 49% para a avó. “Se o empreendimento, constituído com o nome do conglomerado sem a autorização dos sócios for lucrativo, Marcello, que investiu pouco ou nada, será o grande beneficiário; se, por outro lado, der prejuízo, o Grupo Recol suportará os ônus.Pior: na teatral apresentação de contas, os réus confessaram que tomaram empréstimos bancários milionários, a juros altíssimos, enquanto, simultaneamente, o conglomerado custeia integralmente, sem contraprestação”, relata a ação.”Ou seja, criaram uma empresa integrante do Grupo Recol, para que este financie o empreendimento integralmente, mas com participação pela metade. E no ano passado, embora o Grupo Recol tenha recorrido a mútuos bancários, as empresas do conglomerado concederam à referida concessionária empréstimos que superam R$ 7 milhões, sem ônus e sem comunicação tempestiva aos sócios. Marcello passou a portar-se como o dono da marca Recol, que é, em si, patrimônio valiosíssimo das empresas”, conclui.

A empresa foi inaugurada em mega evento, com direito a comboio pela BR-364. Amigos do controlador da recol seguiram na divertida viagem. Porém, as irmãs de Marcello sequer foram lembradas. Ao perceber que havia cometido um erro, Marcello se desculpou por meio de mensagem no aplicativo Whatsapp (veja ilustração na galeria de imagens)

Acre Beer

Marcelo é beneficiário direto de um empréstimo de R$ 200 mil – pessoa física –, contraído em agosto do ano passado, sem informar ou consultar aos demais sócios. Com esse dinheiro, ele criou a empresa Acre Beer, distribuidora Ambev no Acre .As irmãs somente foram informadas nove meses depois, quando constataram que a Acre Beer não trás qualquer vantagem para o grupo empresarial e o tal empréstimo apenas traz prejuízo para as empresas – notadamente pela taxa de juros, que é muito inferior à inflação anual. A empresa é gerida por um amigo próximo de Marcelo (veja procuração na galeria de imagens) e pagou R$ 64.5 mil a título de “Juros/multa de Mora”, e mais R$ 235.7 mil de “Juros sobre empréstimos e Financiamentos.

Testemunhas

Os advogados de acusação arrolaram dois contadores independentes como testemunhas. Eles revelam que o lucro líquido do grupo foi reduzido em 60%, desconsiderando-se os ajustes necessários devido aos efeitos inflacionários. “Mais angustiante ainda é a constatação de que sete das nove empresas do grupo vem piorando o seu resultado ano após ano, sendo que cinco delas inclusive terminaram 2016 com prejuízo. Ademais, somados os empréstimos gratuitos, os contratos fraudulentos de prestação de serviços, os repasses indevidos e as usurpações de quotas sociais, resta plenamente demonstrado que, seja qual for o preço do administrador não sócio, será mais justo e mais barato que a manutenção de Marcelo Moura na função de administrador”.

Caso pensado

A Banca Sepúveda Pertence diz que “uma das primeiras atitudes do Marcelo Moura pós morte do pai foi criar, ainda quando era inventariante, uma sociedade limitada controladora das demais, sem incluir, em princípio, seus irmãos no quadro social. Na sequência, ao admiti-los, manteve para si percentual ligeiramente maior, e transferiu a 15 participação acionária dos nove irmãos e da avó nas empresas controladas a essa holding Essa manobra permite ao administrador perverso suprimir a vontade dos sócios minoritários, e realizar modificações contratuais sem anuência ou participação concreta deles, uma vez que, transferindo as quotas das empresas para a controladora – que também é administrada pelo requerido –, as pessoas físicas se tornam quotistas indiretas das empresas controladas, que possuem como sócio, além da empresa controladora, apenas ele, o administrador”.

A avó fiel

Dona Raimunda assinou declaração em que afirma: diante de sua incapacidade, Marcello Henrique Esteves Moura será detentor de sua vida financeira, restando a neta Roberta Moura a responsabilidade pelos sua eventual tratamento médico ( veja ilustração na galeria de fotos).

O neto enrolado

Marcelo foi notificado pelos irmãos a apresentar documentos que comprovem a evolução patrimonial do Grupo Recol. Espremido pelos questionamentos quanto à “dificuldade de acobertar seus atos ilícitos”, ele circulou imediatamente aos funcionários do conglomerado aviso afirmando que, por ser o administrador das empresas, somente ele poderia solicitar ou autorizar o fornecimento de documentos estratégicos das empresas, assim como solicitar e ou autorizar pagamentos a serem efetuados”. Acontece que, dizem os advogados de acusação, como manda a lei, os contratos sociais do grupo são claros ao dar amplos poderes aos demais sócios, a qualquer tempo, para examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade”. A irmã Sarah Moura se viu obrigada a se dirigir a um cartório da cidade e declarar que foi induzida a assinar um documento em que Marcello afirmava estar tudo bem com a gestão da empresa. Sarah, que hoje é parte da acusação, afirmou ter assinado o documento sem ler e sem a presença dos demais sócios ( veja ilustração na galeria de fotos). Numa das reuniões entre os sócios, foi dito que quem estiver insatisfeito com a condução dos negócios tem o livre arbítrio para deixar a sociedade, sendo pagos “todos os haveres” a que o herdeiro possa ter direito.

“Objetivos egoistas”

Diz ainda a ação: imediatamente após assumir a condição de administrador do grupo, Marcello passou a desviar de forma contínua recursos das empresas para si próprio. Sem qualquer transparência na gestão dos negócios, ele vem se enriquecendo à custa do conglomerado. Para atingir seus objetivos egoístas, manipula a nonagenária avó. Os autores da ação afirmam que não têm interesse em partilhar herança da avó viva. Dizem que pretendem, sim, que os negócios familiares sejam geridos de forma transparente e honesta, o que, lamentavelmente, não acontecerá enquanto o requerido for o administrador.

Os proponentes da ação afirmam lamentar a fragilidade da avó e temem que o conflito familiar possa debilitar ainda mais suas condições físicas e mentais, mas não podem permitir que ela continue sendo usada como instrumento de manobra para os escusos propósitos do irmão.

Numa carta aparentemente emocionada, Marcello responde as irmãs num apelo à unidade familiar. Diz que o respeito e o legado patriarca dos Moura deve ser respeitado, e que tem agido com lisura em todos os passos que dá à frente da Holding. O jovem empresário em nenhum momento ataca a família, ao menos publicamente. E, numa tentativa de minimizar o estrago que a ação judicial pode causar, ele relata que faz visitas semanais á avó, dona Raimunda, a quem explica todo o comportamento financeiro e contábil das empresas. Marcello insiste que dona Raimunda tem capacidade plena para compreender a evolução patrimonial do Grupo Recol.

