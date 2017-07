O evento, que acontece nos dias 15 e 16 de julho, levará

Diogo Sabião à capital paulista

São Paulo terá a oportunidade de conhecer mais dos sabores rondonienses durante o Festival Fartura – Comidas do Brasil. Nos dias 15 e 16 de julho, Diogo Sabião, do restaurante Jarude, levará suas especialidades à capital paulista durante o evento, que reúne 80 atrações gastronômicas de todas as regiões do Brasil.

Quem visitar o Festival poderá participar de uma aula com Diogo, que ensinará sua receita de Pirarucu ao molho de tucupi e jambu com banana da terra e farofa de castanha na manteiga no Espaço Interativo. Lá, o público poderá colocar a mão na massa, recebendo assistência do chef.

Além de feira de produtos, espaço de Chefs e Restaurantes, Foodtrucks e aulas de Cozinha ao Vivo, o Fartura oferece também uma programação artística que conta com shows de cantoras como Mariana Aydar, Marina de La Riva e Blubell, além de peças teatrais e atividades voltadas para o público infantil.

O evento é o primeiro de uma série de festivais que acontecem ao longo do ano em outras cidades brasileiras, como Belo Horizonte, Fortaleza, Belém e Porto Alegre.

Serviço

Festival Fartura Comidas do Brasil São Paulo

Local: Avenida Lineu de Paula Machado, 1263 – Cidade Jardim – São Paulo – SP

Datas e horários:

15 de julho, Sábado – 12h às 22h

16 de julho, Domingo – 12h às 20h

Mais sobre o Fartura

O Festival em São Paulo faz parte do calendário do Fartura – Comidas do Brasil, um dos maiores projetos de pesquisa de gastronomia do país. Nascida a partir Festival de Tiradentes, que em 2017 completa 20 anos, a plataforma tem como objetivo a valorização da gastronomia nacional, criando conexões entre ingredientes, receitas, produtores, chefs e restaurantes através de pesquisas e viagens pelo país.

A base do projeto é o conteúdo garimpado durante a Expedição Fartura, viagem que mapeia nossas diversas cadeias produtivas. A equipe do Fartura está na estrada desde 2012, conhecendo as receitas, as histórias e as cozinhas mais acolhedoras do país. Ao longo desses anos, a plataforma percorreu todos os estados brasileiros, passando por 208 municípios e rodando mais de 71 mil quilômetros.

Posteriormente, todo o material produzido é divulgado em livros, documentários e programas de rádio, além dos eventos realizados ao longo ano. Esse conteúdo é ainda disponibilizado no Portal Fartura, lançado em 2017, trazendo receitas, histórias e personagens dos quatro cantos do Brasil.

Neste ano, o Fartura também está de marca nova, novo ícone, novo conceito que reforça o compromisso com a cultura e com as receitas e ingredientes que compõem as comidas do Brasil. Por isso, a partir de agora, a marca ganha um complemento: “Fartura – Comidas do Brasil”. A logo também destaca um ícone: o U. De origem tupi-guarani, o U significa comer, beber, ingerir. É o elemento básico nos principais símbolos e nomes ligados à alimentação dos povos indígenas brasileiros e agora integra a marca de uma das maiores plataformas gastronômicas do país.