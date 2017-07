O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), prestigiou no final de semana as feiras agropecuárias de Buritis e de Vilhena. O parlamentar voltou a destacar a força produtiva de Rondônia e a importância do setor para a economia do Estado.

Nos dois eventos, o deputado conversou com produtores, expositores e a população local, reforçando o compromisso dos deputados estaduais em estimular o agronegócio em Rondônia.

“As exposições não são apenas eventos festivos, mas acima de tudo um espaço de negócios, de inovações tecnológicas, informações e de troca de experiências entre quem atua no setor produtivo, que é a mola mestra de nossa economia”, disse Maurão.

Em Buritis, o presidente destacou que a região tem uma força na pecuária, com destaque para o gado de corte. “O rebanho bovino representa uma importante fonte de renda para pequenos, médios e grandes criadores, impulsionando a economia de Buritis e de Rondônia”, observou.

Já em Vilhena, região que se destaca na produção de grãos, o parlamentar foi recebido pelo deputado estadual Luizinho Goebel (PV), pelo presidente da Aviagro e vice-prefeito, Darci Cerruti, e demais autoridades. Ele circulou pelos estandes, concedeu entrevistas e se reuniu com produtores locais.

“Vilhena é um celeiro de produção de grãos, se destacando no Estado como grande produtor de soja, que tem alavancado a economia local. É a força produtiva a grande responsável por Rondônia estar com a sua economia em alta, enquanto o resto do País sofre dificuldades”, finalizou.