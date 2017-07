O Prefeito de Rolim de Moura (RO), Luizão do Trento, recebeu em seu gabinete na Prefeitura a visita de Edna Mezzomo e Benicio Spagnol, assessores do deputado federal Luiz Claudio.

Segundo os assessores, a visita foi realizada a pedido do parlamentar, que busca fortalecer ainda mais o apoio ao município, além de fazer um acompanhamento das emendas já destinadas pelo deputado para Rolim de Moura, no valor de R$ 160 mil reais para apoio a manutenção de unidades de saúde , R$ 2.300.000,00 dois milhões e trezentos mil reais para aquisição de máquinas e equipamentos; R$ 390 mil reais para aquisição de maquinas e equipamentos para Agricultura.

“Os Assessores vieram reforçar nossa parceria com o deputado e enfatizar o seu compromisso com Rolim de Moura. É o que sempre tenho falado, todos juntos por uma Rolim de Moura Melhor”, finalizou o Prefeito Luizão do Trento.