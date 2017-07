Cidadãos com idade entre 18 e 23 anos podem se inscrever no site da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania para concorrer ao processo de seleção do governo de Rondônia para contratação de 200 jovens para Programa de Prestação Voluntária de Serviço Administrativo (PPVSA), conforme a Lei nº 4.016/2017, na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

O Programa, de natureza profissionalizante, tem por objetivo proporcionar aos jovens o exercício da cidadania, o aperfeiçoamento, a experiência profissional e o auxílio financeiro com desenvolvimento de atividades internas na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

Para e concorrer a uma das vagas o candidato deve ter entre 18 e 23 anos, ambos os sexos. Devem estar em dia com as obrigações eleitores e, no caso dos homens, devem estar em dia também com as obrigações militares, ter concluído o ensino médio, boa saúde comprovada pela apresentação de exames, não ter antecedentes criminais, estar classificado dentro do número de vagas oferecidas no edital da respectiva seleção e estar comprovadamente em situação de desemprego. Serão reservadas 10% das vagas aos portadores de necessidades especiais.

O gerente de Integração Policial e Fronteiras da Sesdec, coronel André Luiz Glanert, disse que as inscrições encerram-se no próximo dia 26. As provas serão realizadas no dia 13 de agosto nas cidades de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. As provas terão 40 questões, divididas entre língua portuguesa, informática e conhecimentos gerais. O resultado será publicado no dia 30 de agosto e no dia 1º de setembro os candidatos aprovados já começam a ser chamados para a matrícula.

Segundo o coronel André Luiz, a remuneração, neste caso chamada de auxílio mensal, é de R$ 1.288. Além de auxílio transporte, saúde, fardamento, seguro acidentes, recesso remunerado (férias), quando a prestação voluntária exceder um ano. Jornada semanal de 30 horas. Se o contrato for estendido por mais um ano será acrescido de mais R$ 200.