Na manhã desta quarta-feira (12) o deputado estadual Cleiton Roque (PSB), fez um balanço de suas ações desenvolvidas no estado de Rondônia ao ser entrevistado no programa Meridional Notícias na rádio 93,5 Meridional FM, no município de Pimenta Bueno, com apresentação do repórter Wagner Silva.

Na oportunidade o parlamentar convidou a população pimentense para participar da solenidade de entrega da Praça do Povo no bairro CTG, que contará com a presença do governador Confúcio Moura (PMDB) e o diretor do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) de Rondônia, Ezequiel Neiva.

Cleiton que é vice-líder do governo na assembleia legislativa destacou a “Operação cidade limpa” que devido a parcerias entre o governo do estado e prefeitura municipal está sendo realizada através do DER no município.

Roque enalteceu a competência do residente local do DER em Pimenta Bueno Thiago Fajardo e toda sua equipe de servidores, “Essa equipe é modelo de gestão no estado, gente que mesmo não tendo estrutura adequada acorda cedo e fazem trabalhos de excelente qualidade. Parabéns governador e Ezequiel Neiva”.

As parcerias entre governo federal, estadual e municipal foram destacadas por Cleiton. “Além da Praça do Povo que será entregue, também está em fase conclusão a reforma ginásio de esportes que teve emenda parlamentar da deputada federal Marinha Raupp, a nossa rodoviária quase concluída, as 100 casas do Residencial Bela Vista, a ampliação do Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará – CENTEC e reforma da escola Emanuel, são alguns dos benefícios que a população receberá nos próximos dias”.

Nesta quinta feira (13), Cleiton Roque estará acompanhando o governador em agendas nos municípios de São Felipe do Oeste e Espigão do Oeste. No final da tarde participará em Pimenta Bueno da solenidade de entrega da Praça do Povo.

A solenidade será realizada na Praça do Povo que fica situada na Avenida Riachuelo, bairro CTR e terá início a partir das 17 horas.

Omégeni Ramos