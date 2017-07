Cinco pessoas morreram e sete ficaram feridas no confronto ocorrido quinta-feira (09:21) em Eurochronos relojoaria perto da Avenida Irala na capital Santa Cruz. Entre os mortos estão três dos assaltantes, um tenente e um cidadão civil identificado como Ana Lorena Tórrez. A informação foi confirmada pelo Comandante da Polícia Rubén Suárez.

O vice-ministro de Segurança Pública, Carlos Aparicio, disse que era um “confronto sangrento” que as vítimas se queixam.

Testemunhas dizem que os homens que foram mortos pelas forças de segurança tinham sotaque brasileiro. Seus corpos foram levados para o necrotério do Pampa de la Isla, enquanto os feridos foram transferidos para os Foianini, clínicas Melendres Obrero e hospital.

Ele também pode ser confirmado que havia reféns foram usadas como ‘escudos humanos’ por criminosos durante o tempo do confronto.

“Estamos storming”

Os relatórios iniciais destacar o fato de que ele era um trabalhador de jóias poderia entrar em contato com seu pai por telefone e disse-lhe sobre o roubo em andamento. “Estamos atacando”, disse ele, então, pediu para chamar a polícia, que foi criado no local a poucos minutos do assalto tinha começado.

As tropas chegaram à jóias produziu o confronto que terminou com um fatal deixou quatro mortos.

Informação

Segundo estudantes brasileiros em Santa Cruz, o CV estaria atacando vários pontos.