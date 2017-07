TERRA ABANDONADA

A fazenda “comprada” pela Sto Antônio Energia para reassentar e reflorestar é uma área abandonada.

Com era uma fazenda de criação de gado, existe uma certa quantia de pasto que está virando flores pela ação do tempo e não da referida proprietária.

No ano passado as queimadas atingiram a mesma, mas nem SEDAM e IBAMA nada fizeram, se fosse um pobre agricultor estaria no mínimo multado ou na cadeia…

… E pelo visto o mesmo ir´acontecer este ano, que poderá atingir propriedade fora do limites da toda poderosa Sto Antonio Energia.

HILDON NÃO FAZ NADA, QUEM FAZ É O PREFEITO

É o que diz a lei.

HILDON NÃO FAZ NADA, QUEM FAZ É O PREFEITO II

O princípio da impessoalidade ou finalidade, referido na constituição de 1988 (art. 37, caput), deve ser entendido como aquele que princípio que vem excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre as suas realizações administrativa. Não é permitido que os agentes públicos tenham privilégios, esse principio é, portanto, característica visível do princípio republicano (Art. 1º, caput da Constituição Federal).

HILDON NÃO FAZ NADA, QUEM FAZ É O PREFEITO II

Está sendo usado pelo seus assessores para divulgar o trabalho da administração municipal nas redes social usando hashtag #hildonfaz além em tese ser uma afronta a constituição, tem mais….

HILDON NÃO FAZ NADA, QUEM FAZ É O PREFEITO III

Essa frase foi usada pelo Deputado Paulo Mafuf e é muito fácil de se confirmar só ver a hashtag #maluffaz .

HILDON NÃO FAZ NADA, QUEM FAZ É O PREFEITO IV

Outra semelhança entre o Dr Hildon e Paulo Maluf é que tanto o primeiro quanto o segundo sempre afirmaram ser honestos e não precisar roubar, o segundo já foi condenado, mas como só tempo é o senhor da razão.

A ARTE DE PUXAR SACO…

Sim considero uma arte, já que tem suas regras…

….Se puxa pouco não tem efeito em aparecer para o “todo poderoso de plantão”…

…Se puxar muito pode machucar e ai sabe qual o resultado…

….Tem que ser na medida certa…

…Então, podemos considerar uma ARTE…

NADA SE CRIA TUDO SE COPIA,MAS O MALUF DÁ OUTRO NOME PARA ISSO…

Creio que o Dr Hildon não olhou na cara de quem “criou” está campanha nem por dois minutos.

NADA SE CRIA TUDO SE COPIA, MAS O MALUF DÁ OUTRO NOME PARA ISSO…II

Maluf acusou o Lula de “roubar” sua frase, e agora mais uma vez o “Turco” teve neste caso uma ideia copiada

PERDEU

Se o Governador Confúcio seguir a regra um alto assessor do seu governo deverá perder o cargo foi condenado em ação penal e primeira instância, e segundo uma fonte o seu advogado perdeu o prazo, o recurso protocolado fora do prazo é considerado intempestivo

DIARIAS DO LESCO LESCO

camioneta hilux prata da câmara municipal guiada por servidor concursado vem a Porto Velho direto, não teria nada de errado mas…

Pelos menos 3 vereadores desta cidade do interior vem para Capital “fogosos” para o encontros com suas “namoradinhas”.

CAMBALACHO

Um empresário que concedeu concessões de rádio e televisão para si próprio quando ocupava um alto cargo no Ministério das Comunicações na época da ditadura estava em Porto Velho esses dias. A filha do cidadão tentou achacar uma instituição e acabou se vendo no meio de uma sindicância para apurar fraude.

AMEAÇAS

A menina foi até a instituição e bateu o pezinho dizendo que queria mais dinheiro. Quando recebeu um sonoro “não”, ficou gritando com servidores e ameaçando dirigentes, dizendo que iria “detonar” autoridades. Quando menos esperava, ficou sabendo que foi flagrada no meio de um cambalacho.

FRAUDE

O caso é que a moçoila recebia para exibir comerciais da instituição no interior, mas fazia isso somente em Porto Velho. Quando a fraude foi descoberta, o gerente dela se comprometeu em devolver o dinheiro. Acontece que isso não apaga o crime. A emissora usou de documentos fraudulentos para receber valores indevidos. Isso dá cadeia.

ESTOROU

Como a situação está prestes a estourar, o empresário veio a Porto Velho mansinho para conversar com o responsável pela instituição. Ele nem tentou dar uma de bravo. Será que resolveu se acalmar diante da possibilidade de ver a filha trocar os Estados Unidos pela cadeia, em Porto Velho mesmo? Dizem que o abraço do amigo Urso dói.