Além de aprenderem técnicas corretas para dirigir os veículos, motoristas atualizaram seus conhecimentos no curso de Condução de Passageiros

A forma correta de operar o veículo para reduzir a poluição ao meio ambiente, cuidados e manobras adequadas quando da circulação das vias e das paradas nos pontos foram alguns dos principais objetivos do treinamento por qual passaram alguns motoristas e multiplicadores de ônibus do Consórcio SIM, neste início do mês de julho.

As técnicas foram reconhecidas como importantes pelos motoristas, pois no dia a dia, acabam adotando alguns procedimentos que não são adequados para garantir a melhor vida útil do veículo.

Rodrigo Vilhena, um dos motoristas que participou do treinamento, afirma que adquiriu muito mais conhecimento sobre a forma correta na condução do veículo. “Nesse treinamento eu aprendi como dirigir gastando pouco combustível e, ao mesmo tempo, diminuir a poluição gerada pelos veículos, acelerar da forma correta, passar as marchas no tempo certo e evitar o uso da famosa “banguela” nas descidas”.

O treinamento será multiplicado aos demais colaboradores do sistema, afirma Emerson Azevedo, que exerce a função de supervisor de terminal, “ eu achei muito bom esse treinamento, pois relembrei como funciona a operação e adequação para cada tipo de veículo. Essa rotina correta de operar e manusear o veículo será repassada aos nossos colaboradores”.

Curso de condutor de passageiros atualizado

Na mesma semana, por meio de uma parceria com a empresa Temática, o Consórcio SIM proporcionou e facilitou aos seus motoristas a atualização do curso obrigatório de “Condutor”. No curso, os colaboradores passaram por aperfeiçoamento e instrução atualizada quanto as normas e legislação vigente para a condução de veículos de transporte coletivo de passageiros.

“O curso tem o objetivo de atualizar os motoristas sobre a legislação vigente, conscientizar quanto ao tratamento humanizado que devem ter com os passageiros, e da responsabilidade que possuem na condução dessas vidas”, comenta Elizabete Barufaldi, diretora executiva do Consórcio SIM.