Acompanhando o governador em agenda de trabalho, parlamentares destinaram recursos ao município

Durante uma série de reuniões com lideranças e a comunidade de São Felipe do Oeste, o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), e os deputados estaduais Só Na Bença (PMDB) e Cleiton Roque (PSB), anunciaram apoio para diversas áreas do município.

O governador Confúcio Moura (PMDB), acompanhado do diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Ezequiel Neiva, e dos adjuntos da Agricultura, Mari Braganhol, e da Educação, Márcio Félix, também participou do encontro que serviu para absorver as demandas locais e fazer os encaminhamentos necessários.

“Foi uma agenda proveitosa, colhendo as necessidades e buscando resolvê-las, dentro das possibilidades. É desta forma que termos procurado trabalhar: ouvindo as bases e trabalhando as demandas”, disse Maurão.

O prefeito Marcicrenio Ferreira (PR), vereadores e secretários recepcionaram as autoridades na prefeitura municipal, onde houve uma inspeção nas máquinas e veículos da municipalidade, boa parte precisando de reparos. “Vamos trabalhar para liberar os recursos do Fundo de Infraestrutura de Transportes e Habitação (Fitha), para recuperar parte do maquinário e dar condições de trabalho à prefeitura”, explicou Maurão.

“Trouxemos aqui secretários e vamos tratar olho no olho essas questões mais urgentes de São Felipe. É o Governo estendendo a mão para o município e solidificando a parceria, para ajudar a prefeitura a superar os desafios”, afirmou o governador.

Em seguida, a comitiva se dirigiu até a Escola Estadual Felipe Camarão, para fazer a entrega de duas camionetes, uma para a própria escola e outra para a Escola Estadual do distrito de Novo Paraíso.

Uma grande reunião, no Centro de Convivência do Idoso, marcou a finalização da agenda de trabalho. Lá, o prefeito apresentou as demandas do município, como a compra de ambulância, distribuição de calcário aos produtores rurais, ônibus para o transporte escolar e melhorias em trechos do asfalto urbano.

“Asseguramos cinco ônibus para o transporte escolar, uma vez que a cidade não dispõe de veículos com esta finalidade, nem de recursos para adquirir”, completou o deputado Cleiton.

Já Só Na Bença assegurou a liberação de mil toneladas de calcário para o município. “Já nos próximos dias, vão ser entregues 140 toneladas, para a correção do solo nas propriedades rurais”, disse o deputado.

Ao finalizar, Maurão garantiu os recursos necessários para as obras de recuperação de trechos do asfalto urbano. “Não é muita coisa que falta ser recuperado, mas vamos garantir os recursos e o DER vai enviar o material para a prefeitura executar os serviços”, finalizou.