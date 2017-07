O humorista Maurício Meirelles aproveitou para esclarecer algumas polêmicas em torno de sua carreira na televisão

Durante sua recente participação no ‘Pânico na Rádio’, o humorista Maurício Meirelles aproveitou para esclarecer algumas polêmicas em torno de sua carreira na televisão, incluindo bastidores e alguns prováveis desafetos.

Um deles, segundo versão de Meirelles é Marcos Mion. “O Mion me odeia. Quando eu estava no Legendários, tinha uma treta com o CQC e quando saí, fizeram uma festa surpresa, com um bolo zoando o programa e o Mion achou que eu estivesse envolvido, mas não fui eu. Eu sou muito grato a ele, mas ali, eu já estava no final, não queria mais ser redator, eu queria ir pra frente”, contou o humorista.

Durante o programa, Maurício afirmou que o popular ‘Mustafary’, personagem de Marco Luque tinha sido ideia sua. O rapaz, então, recebeu uma bem-humorada ligação de Luque desmentindo o fato.