O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio Promotoria de Justiça da Comarca de Jaru, fará um atendimento itinerante à população do município de Theobroma, na Câmara Municipal de Vereadores daquela cidade, na sexta-feira, 21 de julho, das 8 às 17 horas.

O Promotor de Justiça Fábio Rodrigo Casaril e mais três servidores do MPRO prestarão atendimento nas diversas áreas de atuação do Ministério Público (educação, saúde, probidade administrativa, meio ambiente e outras). Segundo o Promotor de Justiça, a iniciativa visa aproximar o Ministério Público do cidadão, para atendimento de seus pleitos e demandas.