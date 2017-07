O presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, Ednilso de Oliveira e o Secretário Geral Sóudilus Pereira da Silva ( Nazinho da gráfica opção) participaram na tarde nesta segunda-feira (17) no quartel do Corpo de Bombeiros em Jaru da aula inaugural do projeto educacional Bombeiro Mirim.

O presidente da ACIJ Ednilso de Oliveira, disse que é um privilégio para a entidade poder contribuir com o projeto. Colocou ainda a estrutura da ACIJ a disposição para a realização das atividades. “A nossa razão de existir também é servir e nós apostamos nesse projeto, porque acreditamos que ele é um divisor de águas na formação dessas crianças e adolescentes”, completou

O projeto que começou em 2014 recebe crianças de com idades entre 10 e 14 anos, com freqüência assídua na escola, notas positivas, além de outros critérios pré-estabelecidos. O conteúdo programático conta com aulas de ética e cidadania, educação ambiental, educação de trânsito, noções de primeiros socorros, noções de defesa civil, salvamento entre outras.

A quinta turma do Bombeiro Mirim do município reúne 40 alunos. As aulas acontecem três vezes na semana (segunda, quarta, e sexta) das 14h00min as 18h00min. Em uma sala de aula construída no quartel.

Elloysa Maria tem 10 anos e desde os 08, ela quer ser aluna do Bombeiro Mirim, e agora ela conseguiu a tão sonhada vaga. Ela se encaixa em todos os critérios, não falta na escola, e as notas, segundo Elloysa são sempre entre 09 e 10. “Estou gostando muito de fazer parte do Bombeiro Mirim, eu sempre quis estar aqui”, comemorou Elloysa.

A mãe dela, a dona Roseli Machado, disse que para atender a vontade da filha, assim que foram abertas as inscrições para a turma de 2017, ela não perdeu tempo e ela comemora a vaga junto com a filha.

O comandante do Corpo de Bombeiros em Jaru, Tenente Roberto Leal, agradeceu a todos os parceiros do projeto. “Essa é uma somatória de pensamentos positivos para a construção de uma sociedade melhor, com pessoas mais disciplinadas”, disse o comandante.

O Prefeito João Gonçalves Júnior, disse que o executivo municipal continuará o convênio com o corpo de bombeiros para a execução do programa. “Desde 2014 nós enquanto grupo Irmãos Gonçalves nos sensibilizamos e não será diferente agora, porque entendemos que essa é uma ação irá beneficiar gerações futuras”, frisou.

Participaram ainda da cerimônia, a diretora da CIRETRAN no município Lúcia, Costa, o empresário e ex-vereador Moisés da Manaim, o coordenador da Defesa Civil no município Zeferino Rodrigues, além dos pais e responsáveis pelos alunos.

Giselle Virgílio