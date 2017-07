Na tarde do último domingo (16) a Fazenda Paraíso, na Linha MC07 Travessão Atalaia – em Cujubim, foi invadida. Segundo as vítimas vários elementos utilizando fardamento similar ao do Exército Brasileiro, com rostos cobertos, luvas, coturnos, coletes e fortemente armados deram início a invasão.

As vítimas relataram que foram mantidas em cárcere privados, foram algemadas e agredidas fisicamente e o tempo todo sendo ameaçadas de morte com armas de fogo, enquanto isso outras pessoas destruíam a fazenda e ateavam fogo nos bens, subtraíram mais de R$5 mil, celulares, um tablete e um quadriciclo. Por volta das 19h todas as vítimas foram liberadas, em seguida encontraram apoio e chegaram à cidade para registro de ocorrência P13761/2017.

Diante da provável inferioridade numérica, assim como a região ser em maioria de mata fechada, que facilitariam prováveis emboscadas contra as Guarnições, a Polícia Militar de Cujubim acionou reforço policial, que veio no início da manhã de segunda-feira (17). Com a chegada das Guarnições do GOE e Força Tática de Ariquemes, e o apoio aéreo do Núcleo de Operações Aéreas da PM-RO, formou-se um comboio policial e iniciou-se deslocamento até o local onde ocorreram os fatos, a fim de verificar a veracidade das informações.

As vias próximas de acesso à fazenda estavam com pontes parcialmente danificadas e com tratores queimados sobre elas, e vários “miguelitos” (uma espécie de cruz formada por pregos entrelaçados para furar pneus de veículos) espalhados pela estrada. Após combater estes obstáculos o comboio chegou à fazenda, o local estava totalmente destruído.