Desde janeiro a equipe da SEMOSP já recuperou mais de 20 pontes de madeira.

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), recuperou mais uma ponte de madeira; dessa vez a equipe especializada na construção de pontes restaurou a ponte no travessão entre as linhas 176 e 180, lado sul no quilometro 15. Na última semana a SEMOSP já havia recuperado as pontes da linha 180, lado sul, no quilômetro 10 e na 168, norte, quilômetro 04.

De acordo com o secretário responsável pela pasta Marcelino Alves de Lima, essa é uma determinação do prefeito, que sejam recuperadas todas as pontes de madeira, garantindo segurança e trafegabilidade das vias urbanas e rurais. “O Prefeito já determinou, estamos cumprindo o cronograma atendendo todos os locais em que as pontes estão precárias. De janeiro até o momento já recuperamos e construímos mais de 20 pontes de madeira”, finalizou o Secretário Marcelino.

“A recuperação dessa ponte no travessão entre as linhas 176 e 180 lado sul, foi uma solicitação do vereador Aldo Júlio, que vem mostrando uma preocupação especial com os produtores rurais”, explicou o Prefeito Luizão do Trento.