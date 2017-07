Melhores experiências de modelo assistencial do Sistema Unimed foram visitadas pela cooperativa

Diretores e equipe técnica da Unimed Ji-Paraná visitaram as Unimeds Cuiabá, Belo Horizonte e Federação do Estado do Paraná, que são modelos de assistência à saúde no Sistema Unimed. O objetivo das visitas, realizadas durante a última semana, foi conhecer o funcionamento das cooperativas médicas e, principalmente, trocar informações e ver de perto experiências que possam contribuir para a construção de um projeto de Atenção Integral à Saúde (AIS) na Unimed Ji-Paraná.

Participaram das visitas a diretora de Atenção à Saúde Magna Sueli, a superintendente executiva Gilvani Fares e as coordenadoras Elen Belfort e Patrícia Regina. Para a diretoria Magna Sueli as visitas foram bastante produtivas. “Acreditamos que essa abordagem deve trazer sustentabilidade para a nossa Unimed e queremos estar alinhada ao novo modelo assistencial, uma importância para o Sistema e, principalmente, para a qualidade de saúde do nosso beneficiário. Durante esses dias, pudemos ver como isso pode ser operacionalizado e o que pode ser aplicado na nossa realidade”, destacou.

Atualmente predomina no País o atendimento assistencial, focado na atenção hospitalar, o que é considerado o principal desafio do segmento de saúde. Por isso, a Unimed Ji-Paraná pretende migrar para o modelo de AIS, que já é reconhecido por ser comparado ao programa Medicina da Família. Esse novo modelo, segundo a diretoria Magna Sueli, preza pela integração dos serviços médicos oferecidos aos pacientes durante todo o ciclo de vida, considerando histórico familiar, comunitário e regional do beneficiário.

Para a superintendente Gilvani, foi válido conhecer projetos inovadores e o dia a dia das Unimeds. “Foram-nos compartilhadas boas práticas de gestão. Essa troca de experiência contribui para o fortalecimento da intercooperação entre as Singulares. Com isso, todos ganham”, finalizou a superintendente.

Cristiane Ferreira de Abreu Limeira

Assessora de Comunicação

Unimed Ji-Paraná