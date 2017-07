Nos supermercados é possível encontrar duas opções de leite: o fresco, guardado em câmaras refrigeradas, e o UHT (ultra pasteurizado), depositado nas prateleiras. As principais diferenças entre o leite fresco e o leite UHT são que enquanto o primeiro é pasteurizado a 72ºC durante alguns minutos e deve ser mantido no frio, o segundo é sujeito a uma temperatura acima dos 130ºC durante apenas uns segundos e, por causa da sua ultra pasteurização, dura mais tempo sem precisar de ir à geladeira (enquanto o pacote está selado, claro).

Mas, afinal, quanto tempo o leite fresco aguenta na geladeira de casa?

Antonio Villarino, catedrático de bioquímica e presidente da Sociedade Espanhola de Dietética e Ciências da Alimentação (SEDCA), revelou ao Buena Vida do El País que se a cadeia de frio não for quebrada (entre dois e seis graus), o leite fresco pode ser armazenado durante duas a três semanas entre a produção e consumo, o tempo em que mantém todo o seu sabor e propriedades.

Dentre as vantagens do leite pasteurizado estão a preservação de quase todas as propriedades, “principalmente os micro-organismos benéficos, como os lactobacilos vivos”, explica o professor Gilton Lyra em entrevista ao portal de notícias G1.