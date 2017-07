A Polícia Federal no Rio Grande do Norte cumpre 14 mandados nesta quarta-feira (19/7) durante a Operação Força e União. As ações ocorrem em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Mossoró (RN). Dos mandados, oito são de busca e apreensão — quatro no Rio e quatro na capital paulista. Além disso, há outros cinco de prisão — um em Mossoró (RN) e quatro em São Paulo — e um de condução coercitiva na capital fluminense.

A meta é desarticular o “movimento arquitetado em unidades prisionais federais” que planejava o assassinato de agentes públicos, em resposta ao regime rígido aplicado dentro dos presídios federais. Segundo a PF, o Primeiro Comando da Capital (PCC) costuma apelidar o regime de opressão, do qual queria se vingar.