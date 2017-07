Porto Velho não está entre as dez capitais onde serão aplicadas as provas do a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras (Revalida), que começa dia 24 de julho e termina em 4 de agosto. Os rondonienses terão as seguintes opções para realizar o Revalida em Rio Branco, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo.

O cronograma foi anunciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e publicado no Diário Oficial da União dessa segunda-feira (17). As inscrições devem ser feitas pelo portal do Inep.