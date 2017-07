Há uma semana o prefeito Hildon passou as chaves (perdão pelo trocadilho infame) do Palácio Tancredo Neves ao vice-prefeito Edgar do Boi Tonial. Como comentei aqui, Do boi estava em auto-exílio e foi chamado a ocupar a cadeira de prefeito interinamente.

Tenho a mania de ler todos os releases que caem na minha caixa postal e notei a ausência do nome do prefeito interino nas publicações da assessoria de Imprensa da Prefeitura. Fiquei na dúvida se ele estaria mesmo exercendo a função. Mas verifiquei que os atos oficiais, publicados no DOM, a assinatura (ou o nome) do vice-prefeito está lá: