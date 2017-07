Foi publicado no Diário Oficial do Estado o edital de processo seletivo que tem por objetivo a contratação temporária de nove profissionais para os cargos de Analista de Sistemas, Analista de Suporte Técnico e Engenheiro de Telecomunicações. Os salários vão até R$ 6.824,40, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. O contrato tem validade de dois anos podendo ser prorrogada por igual período com a Secretaria de Ciência e Tecnologia.

Interessados, deverão se inscrever no período de 21 a 31 de julho de 2017, a partir das 10 horas, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.sga.ac.gov.br. Não será cobrada taxa de inscrição.

Para efetivar a inscrição o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição online; Entregar o Formulário de Inscrição impresso e preenchido à mesa receptora com a documentação solicitada;

Entregar o Curriculum Vitae, anexo ao Formulário de Inscrição preenchido no site www.sga.ac.gov.br e as cópias dos documentos comprobatórios de todos os títulos, requisitos para o cargo e declarações feitas, legíveis e sem rasuras, acondicionados em envelope lacrado no Setor de Protocolo da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, situada na Avenida Nações Unidas n° 78, Bosque – Rio Branco/AC, no horário de 8h às 12h ou das 14h às 17h;

Grampear o Formulário de Inscrição na frente do envelope lacrado;

Receber da mesa receptora o comprovante de inscrição.