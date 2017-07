Uma discussão no Facebook entre a vereadora Ada Dantas (PMN) e uma professora chocou internautas da capital pelo teor agressivo e de baixo calão usado pela vereadora.

A celeuma começou com um comentário da professora, que insinuava que Ada Dantas teria ganhado dinheiro para apoiar as férias do prefeito Hildon Chaves (PSDB).

A postagem foi feita no sábado às 18:32 pela professora e logo abaixo a vereadora retrucou. Baixando o nível, chamando a professora de. Não satisfeita, ameaçou bater na professora se a encontrasse pelo caminho.

Pouco tempo depois, possivelmente alertada por sua assessoria sobre a gravidade de suas palavras e sobre a responsabilidade da condução da vida pública de um vereador, inclusive podendo ser punida com processo de quebra de decoro parlamentar, Ada Dantas editou o texto.

Em sua nova postagem, escreveu que a professora é uma parasita e desafiou a educadora para lhe falar pessoalmente e finalizou: Vai se tratar sua maluca.

Apoiadores de Ada Dantas gostaram dos termos usados. Outros internautas criticaram sua postura, considerada de baixo nível. A vereadora promete processar a professora.

PAULO ANDREOLLI RONDONIAOVIVO