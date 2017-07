Presidente da Assembleia se reuniu com lideranças locais e vistoriou obras

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), esteve na manhã de sábado (22) em Mirante da Serra, na região Central, onde se reuniu com o prefeito Adnaldo de Andrade (PMDB), o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Ezequiel Neiva, vereadores, secretários municipais e comunidades.

Maurão percorreu algumas ruas do município e visitou o estádio municipal, quando recebeu do prefeito o pedido de uma emenda para a construção de arquibancadas. “Vamos destinar uma emenda, para o próximo ano, para a prefeitura construir essas arquibancadas, pois o esporte é importante para a comunidade”.

O presidente da Câmara, Kiti do Esporte (PRP), também subscreveu o pedido e agradeceu ao parlamentar pela emenda. “Nos jogos, a população vai em peso ao estádio, mas nem tem aonde ficar. Uma arquibancada vai dar mais conforto aos torcedores”, disse.

Antes de se reunir com as lideranças, na Câmara Municipal, Maurão e o prefeito percorreram trechos da linha 68, que está em obras da prefeitura, com apoio do DER.

“Aqui, estamos fazendo 17 quilômetros de patrolamento, erguendo a base e fazendo os canais de escoamento de água, além de substituir pontes de madeira por tubos ármicos. Esse acesso, vai permitir a interligação com a linha Eletrônica, uma via muito importante”, explicou Adnaldo.

Obras de R$ 5 milhões

Em seguida, Maurão e as demais autoridades percorreram trechos da pavimentação e drenagem da avenida Castelo Branco, conhecida como Linha 58 (RO-010), na saída de Mirante da Serra para Urupá. No asfaltamento e drenagem, o Governo está investindo cerca de R$ 5 milhões, com canteiro central e sinalização.

“Uma grande obra, um volume considerável de investimento que vai dar uma nova estrutura urbana para Mirante da Serra. Um serviço completo, com asfalto e drenagem e que a cidade sai ganhando muito”, finalizou Maurão.

ERANILDO COSTA LUNA