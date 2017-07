Sempre fui adepto do jargão: “Nunca se explique. Seus amigos não precisam, e seus inimigos não vão acreditar.”. Assim, nunca dei maiores importâncias aos boatos que me rondavam, contudo hoje ocupo uma posição de homem público, e por isso acredito que a população de Porto Velho merece, ao menos, uma posição do Vereador Aleks Palitot.

Na última semana estive, na qualidade de cidadão e também de vereador, no Baixo Madeira. Na oportunidade, acompanhei de perto os anseios da população dos distritos, os quais merecem maior atenção, vez que, como pude notar, muito ainda há de se fazer pelo Poder Público na região.

Ao retornar, na manhã desta terça-feira (25), fui surpreendido com um boato – e que não passa disto – sobre a nomeação de meu cunhado na Prefeitura de Porto Velho. Certamente, a independência tem um preço, e o preço que ora pago é do ser vinculado a um rol – que nem se sabe ser verdadeiro – de padrinhos e apadrinhados.

Aqueles que me acompanham, sabem da minha índole. Sabem que não compactuo com negociatas, e também sabem que, justamente, por adotar uma postura de independência, por vezes sou atacado deslealmente, como no presente caso.

O meu cunhado, como noticiado, ocupou sim um cargo na Prefeitura Municipal. Entretanto, isso se deu por méritos dele, e não por indicação minha. Aliás, nunca autorizei quem quer que fosse a utilizar meu nome para conseguir benefícios, e se alguém assim o fez, haverá de prestar contas.