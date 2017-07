Evento será oportunidade de consumo, renovação de estoque e faturamento às lojas

Neste domingo (30), o centro comercial da avenida Sete de Setembro será fechado ao tráfego de veículos e a via será destinada exclusivamente ao pedestre, dentro da agenda do Domingão de Oferta, evento realizado pela prefeitura de Porto Velho em parceria com entidades empresariais como Fecomércio e CDL, para atrair o consumidor praticando preços promocionais, incentivando o comércio varejista da região.

A avenida Sete terá o tráfego interrompido entre a avenida Rogério Weber e a rua Joaquim Nabuco, das 8h às 18h. Suas transversais estarão com trânsito livre.

A promoção, avalia o secretário da Semdestur (Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo), Julio César Siqueira, “tem três fatores importantes: promover renovação de estoque das lojas com vista ao final de ano; oferecer artigos a preços mais acessíveis ao consumidor, além contribuir para as empresas, que pagam agora aluguel e metade do 13º salário a seus trabalhadores”.

Esta será última edição do Domingão da Oferta de 2017, que possibilitará ao comércio faturamento variante de 7% a 30%, a exemplo do que ocorreu em evento simular nas regiões sul e leste de Porto Velho.

Nessa realização, além dos parceiros Fecomércio e CDL, haverá também a atuação dos lojistas da Sete. Juntos, oferecerão atrações como pula-pula, distribuição de guloseimas como cachorro-quente e refrigerante, além de serviços como aferição de pressão arterial e corte de cabelo, sorteio de brindes e, ainda, de dança da quadrilha mirim Pote sem Fundo e do grupo Yaporanga, campeão de duelo tribal no festival Flor de Maracujá.

A proposta inicial do evento, que seria de desenvolver o comércio, ajudar a economia no enfrentamento da crise, além da iminência de desemprego e viabilizar o consumo, agora virou um evento atrativo para a população, que pode se divertir, dispor de serviços, potencial consumidor. “Com isso, a prefeitura cumpre sua missão, como determina o prefeito dr Hildon Chaves, de criar meios de fortalecimento da economia da capital com preços mais acessíveis à população”, afirma Julio César.