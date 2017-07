O ex-namorado da estudante de Ciências Sociais da Ufac, , de 19 anos, que se suicidou ao vivo nas redes sociais na última quarta-feira, 26, tentou tirar a própria vida na tarde deste sábado, 29. O jovem, que também é estudante da Universidade Federal do Acre, ingeriu uma grande quantidade de comprimidos, passou mal e foi levado as pressas ao Pronto Socorro de Rio Branco pelos seus pais. O incidente teria ocorrido numa residência no bairro Tancredo Neves.

Segundo relatos repassados por amigos próximo da família do rapaz, desde quando Bruna morreu, ele tinha entrado em estado de depressão profunda e se sentia culpado por ela ter tirado a própria vida. Antes de cometer tal ato, o jovem teria excluído seus perfis em várias redes sociais.

Apesar do susto, o jovem passa bem e está em observação numa das alas do Hospital, sob supervisão médica. Ele deve receber alta neste domingo, 30, e receber tratamento psicológico a partir de agora, dizem os amigos.

LEIA TAMBÉM

ac24horas