Maurão de Carvalho intermediou ainda a pavimentação de trechos que interligam empresas

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), confirmou na manhã desta segunda-feira (31), que a cidade de Vilhena vai receber 15 quilômetros de asfalto urbano, obras realizadas em parceria com o Governo do Estado, via Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

Durante encontro na sede do DER, com a participação do diretor geral, Ezequiel Neiva, do adjunto, Luiz Katatal, da prefeita Rosani Donadon (PMDB), do secretário municipal de Planejamento, Valdinei Campos e do ex-prefeito Melki Donadon, foi confirmada ainda as obras de asfalto ligando à empresa Rical Alimentos e à Cooperativa de Transportes Rodoviários (CTR).

“Serão 15 quilômetros de asfalto novo, com qualidade, para ampliar a malha pavimentada da cidade, reduzindo a lama e a poeira. Já as duas interligações, asseguram asfalto para empresas que geram empregos e renda, mas que sem a pavimentação, correm riscos de perda de competitividade nos negócios”, explicou Maurão.

A deputada estadual Rosângela Donadon (PMDB), mesmo não estando presente, também atuou para tornar possível esse asfalto urbano. O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) também se empenhou para o asfalto chegar até essas empresas. No caso do asfalto urbano, a prefeitura vai fazer a base e o Governo executar a pavimentação.

“Isso vai reduzir os custos, uma vez que a prefeitura não dispõe de recursos para investimentos, com a queda nas nossas receitas e o aumento gradativo nas despesas. Vilhena ganha com essas ações em parceria com o Governo e os deputados estaduais”, completou Rosani.

O asfalto ligando a Rical soma 1.542 metros. Já o que chegará até a CTR, passando pela empresa de baterias Zocchi, soma 1.068 metros. “Serão duas obras maiores, com uma base mais forte, inclusive com concreto e o asfalto CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), já que pelos trechos passarão carretas carregadas”, finalizou Neiva.