Desde segunda-feira (31/07), Agentes de Desenvolvimento (AD) estão participando do Curso Avançado na capital do Estado de Rondônia, Porto Velho. O curso durará até próxima quinta-feira (03/08) , o evento é realizado por meio das parcerias entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae-RO) e as Prefeituras Municipais do Estado de Rondônia: Presidente Médici, Ji Paraná, Ouro Preto de Oeste, Theobroma, Pimenta Bueno, Cerejeiras, Rolim de Moura, Nova Mamoré, Ariquemes, Rio Crespo, Chupingua e Porto Velho.

Junto com o poder público municipal e as lideranças empresariais locais, os Agentes de Desenvolvimento são responsáveis por trabalhar o crescimento sustentável dos municípios, criando um “elo” entre os empresários locais, atendidos pelas Salas do Empreendedor de cada cidade e as secretarias municipais.

Para o Curso, o município de Rolim de Moura está sendo representado pelo Secretário de Fazenda Wander Barcelar e pela servidora do quadro de funcionários da prefeitura Ester Caliane, todos os participantes receberão instruções de Economia da Urbanização, aumento da capacidade econômica do município com a aplicação de benefícios para as Micro e Pequenas Empresas, planejamento urbano e geração de empregos.

As orientações e facilitações estão sob a coordenação do Drº Claudio Scavassa do SEBRAE.

“Quero em nome de todos os municípios participantes agradecer ao apoio que o SEBRAE oferece, em especial ao Superintendente da Instituição Valdemar Camata, a Gerente de Políticas Públicas Maria Tereza, a Analista do Sebrae Inácia Dias e o Assistente do Sebrae Tadeu de Lima”, frisou o Secretário de Fazenda Wander Barcelar.

Ricardo Barros Silva