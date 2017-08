Área de interesse do Tribunal de Justiça está na região central da capital para instalação de fóruns

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia tornou público para conhecimento de todos os interessados que se encontra disponível o Edital de Chamamento Público nº 001/2017, que tem como objeto a locação com pré-qualificação e classificação de pessoas jurídicas e/ou físicas interessadas na elaboração e aprovação de projetos para a construção de prédio, segundo as necessidades da Administração, conforme requisitos definidos pelo Edital, para abrigar os Fóruns Cível, Criminal e outros, em Porto Velho, conforme condições estabelecidas no instrumento na publicação desta segunda-feira, 31, no Diário da Justiça Eletrônico.

As propostas devem ser entregues até o dia 28 de agosto de 2017, às 18h, em envelope devidamente identificado, endereçado à Comissão Julgadora BTS, na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na Rua José Camacho, n. 585, andar térreo, Sala 001, Protocolo Geral, Bairro Olaria, em Porto Velho.

O Edital e seus anexos poderão ser retirados na Divisão de Apoio aos Projetos e Elaboração de Editais (DIAPE/TJRO) nos horários e endereço especificados, sem ônus para o Tribunal ou no sítio eletrônico: www.tjro.jus.br/editais-2017/credenciamento-2017.

A Comissão Julgadora ficará à disposição para esclarecimento de dúvidas ou informações complementares, na Sede do TJRO, na Rua José Camacho n. 585, na Secretaria Geral, 4º andar, Bairro Olaria, Porto Velho-RO, no horário das 7h às 13h e das 16h às 18h, pelos telefones: (69) 3217-1115 ou 3217-1371 ou pelo e-mail:dea@tjro.jus.br , identificando no assunto BTS.

BTS

“Construído sob medida” é uma tradução para o termo em inglês “Built to Suit” (BTS), que é o nome dessa modalidade contratual por meio do qual o locatário contrata com locador a construção de uma edificação de acordo com as especificações dadas, cujo valor pago mensalmente é o praticado pelo mercado imobiliário local.

Assessoria de Comunicação Institucional