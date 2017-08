Parlamentar ressalta que além de oferecer alimentos de qualidade e produtos frescos a feira integrará as famílias de agricultores de projetos de assentamentos

O deputado Cleiton Roque (PSB), participou na manhã desta quinta-feira (03), da inauguração da Feira de Abastecimento Popular da Reforma Agrária, realizada no município de Pimenta Bueno, na Unidade Avançada do Incra.

A solenidade contou com a presença do superintendente do Incra, Cletho Muniz de Brito, prefeita Juliana Roque (PSB), vereadores, secretários,

produtores e comunidade em geral. Cleiton Roque destacou o trabalho de Brito à frente do Incra.

“É mais um espaço para comercialização, o Brito é daqui de Pimenta Bueno. Eu e toda comunidade pimentense o agradecemos, pois sabemos o profissional que é a frente de qualquer pasta”, destacou o deputado.

O parlamentar parabenizou os representantes do legislativo pimentense que estiveram com o superintendente em Porto Velho.

“Foi através da visita de vereadores que solicitaram essa feira e receberam sinal positivo de imediato do Brito. Hoje nós temos a oportunidade de ver esse projeto sendo executado aqui”, disse Cleiton Roque.

O deputado informou que graças ao governo federal, através do Incra, do governo estadual, através da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), da Prefeitura de Pimenta Bueno através da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric), com apoio da Câmara de Vereadores e prefeita Juliana Roque, foi dado o ponta pé inicial na Feira da Reforma Agrária que está prevista para todas as manhãs de quintas-feiras.

Ao concluir sua fala, Roque destacou, que além de oferecer alimentos de qualidade, produtos frescos, a feira também integrará as famílias de agricultores de projetos de assentamentos da região.

“Parabenizo mais uma vez a todos que participaram para mais essa conquista”, concluiu o parlamentar.

O projeto Feira de Abastecimento Popular da Reforma Agrária é uma iniciativa do Programa de Agroindustrialização Terra Sol.