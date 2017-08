Cerca de 10 quilômetros de ruas e avenidas serão recuperadas na cidade

A liberação de uma emenda de R$ 100 mil, via Departamento de Estradas de Rodagens (DER), para ajudar nas obras de restauração do asfalto das ruas e avenidas de Presidente Médici está assegurada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB).

A garantia foi dada durante reunião, nesta quinta-feira (03), com o prefeito Edilson Alencar (PSDB). O deputado estadual e líder do Governo na Assembleia, Laerte Gomes (PSDB), participou do encontro e reforçou seu compromisso em também apoiar o município.

“Temos destinado um considerável volume de recursos com a finalidade de apoiar os municípios nos serviços de tapa-buracos, melhorando a urbanização das cidades e dando melhores condições de tráfego. Mais de 40 cidades deverão ser beneficiadas com emendas nossa, com esta finalidade”, explicou Maurão.

Com o recurso, a prefeitura espera recuperar cerca de 10 quilômetros de vias, o que representa cerca de 25% do total que precisa ser recuperado. “Serão aproximadamente 340 toneladas de massa asfáltica, que vamos utilizar para a recuperação do pavimento, nos trechos mais urgentes. Esse trabalho deverá ser iniciado ainda neste mês”, relatou o prefeito.

Já Laerte disse que tem atuado junto ao Governo para levar ações ao município e também destinado recursos para apoiar a gestão municipal. “Cada um ajudando, somando forças, vamos superando os desafios e levando benefícios para a população”, finalizou Laerte.