Na noite da ultima quarta-feira (02), os oficiais da embaixada dos Estados Unidos em Brasília realizaram uma palestra para estudantes, agentes de turismo, empresários e entre outras pessoas interessadas em tirar dúvidas sobre a emissão do visto.

O evento aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ.

A palestra foi ministrada pela investigadora consular, Aline Cavalcante. “Nos últimos anos aumentou muito o pedido de visto na embaixada, de pessoas que são dessa região, por isso que estamos aqui hoje”, explicou.

Além de passar orientações de como conseguir a permissão para entrar no país norte americano, Aline, alertou sobre fraudes e as penalidades para quem cometer alguma ilegalidade.

Após a palestra, o gerente do departamento de fraude e investigações da Embaixada Americana no Brasil, Antônio Agnone respondeu as perguntas da platéia. O diplomata reforçou que para a emissão do visto não é necessário uma pilha de documentos, apenas os essenciais, como passaporte válido, CPF e fotos que serão tiradas na embaixada mesmo. E ainda que a entrevista é que definirá se o visto será ou não concedido.

Ele disse que existem muitos pessoas e instituições, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos que se aproveitam dos sonhos alheios por isso todo cuidado é pouco. “Nos Estados Unidos existe uma regra, Lei precisa ser obedecida, então se quer ir para lá, que seja pelo meio legal”, destacou Antonio Agnone.

O diretor da ACIJ, Rogério Freire, agradeceu a presença dos oficiais e disse que a vinda deles ao município trouxe muitos resultados positivos.

Participaram do evento os diretores da ACIJ: Francisco de Sá Sobreira (vice-presidente), Jefferson Luís (diretor de promoções e propagandas), Naíze Marcelino (conselheira fiscal), Wilian Pereira (conselheiro fiscal).

Gisele Pereira Virgilio