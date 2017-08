Na reunião da bancada federal com 17 prefeitos do estado de Rondônia e vários vereadores nesta terça-feira, (8), em Brasília, o senador Ivo Cassol (PP-RO) defendeu a liberação de recursos do orçamento para a construção do Hospital Regional de Ji-Paraná. Cassol lembrou que, o município com mais de 150 mil habitantes, é o segundo maior de Rondônia e atende pacientes de mais de 16 munícipios do estado, que viajam em busca de tratamento de saúde. Durante o encontro o senador Cassol e o deputado Nilton Capixaba receberam um abaixo assinado com mais de 4 mil adesões pedindo a construção do hospital. “ Essa reivindicação é muito justa, no que me cabe, quero dizer aos vereadores aqui presentes e toda a população de Ji-Paraná que contem comigo para incluir uma emenda de bancada impositiva e brigar pela liberação dos recursos junto ao governo federal para essa importante obra”, afirmou.

Saneamento Básico

Ainda na reunião, a bancada federal de Rondônia recebeu o pleito apresentado pela Arom, Associação Rondoniense de Municípios que entregaram aos deputados e senadores um apelo para que seja disponibilizada emenda de bancada impositiva com intuito de viabilizar a implantação do saneamento básico em 17 municípios de Rondônia. No total, o custo estimado da implantação do projeto é de R$196 milhões, que atenderá 193 mil habitantes. Um investimento que se reverterá em diminuição com o custeio da saúde pública. A expectativa é de que as obras de saneamento gerem R$780 milhões em economia para o caixa das prefeituras. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cada R$1 investido em saneamento, gera uma economia de R$ 4 na saúde com menos gastos com internações por doenças causadas pela falta de higiene. Segundo a associação serão atendidos: Alto Alegre dos Parecis, Alvorada D Oeste, Campo Novo, Candeias, Castanheiras, Costas Marques, Gov. Jorge Teixeira, Nova Mamoré, Nova União, Pimenteiras D Oeste, Rio Crespo, Santa Luiza, São Felipe D Oeste, Guaporé, Seringueiras, Teixerópolis, Theobroma e Itapoã D Oeste.

O senador Ivo Cassol destacou que o projeto é fundamental para melhorar as condições de vida do povo dessas cidades, mas alertou que o dinheiro deve ser liberado via FUNASA. Cassol lembrou o desastre e a falta de gestão do atual governo do Estado que não conseguiu concluir sequer o projeto executivo para as obras de saneamento em Porto Velho. “ Não podemos colocar esse dinheiro nas mãos do governo do estado, que já mostrou que não dá conta de tocar as obras. Vamos liberar os recursos via Funasa e aí o ministério da Saúde decide se faz o convênio diretamente com cada município. Porque assim, cada prefeito vai ter o poder de gestão, vocês prefeitos serão os responsáveis pela execução”, defendeu Cassol