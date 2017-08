Ainda não serão chuvas generalizadas, mas as condições atmosféricas estarão favoráveis às precipitações durante quase toda a próxima semana, pelo menos até por volta do dia 18, prevê o pesquisador meteorológico Davi Friale. Em algumas áreas, poderão ocorrer chuvas fortes e volumosas, principalmente no leste e no sul do Acre, no norte e oeste de Rondônia, no sudeste, sul e sudoeste do Amazonas, no sul e oeste de Mato Grosso e nas planícies da Bolívia e do sudeste do Peru

No leste e sul do Acre, no oeste e norte de Rondônia, no sudoeste e oeste de Mato Grosso e na Bolívia, poderão ocorrer chuvas fortes e volumosas, com raios e ventanias, entre sábado e segunda-feira, devido à aproximação de uma fraca frente fria e à penetração de pulsos úmidos do Atlântico.

No fim da próxima semana deverá voltar a chover mais forte, pois uma intensa onda de frio polar deverá gerar uma forte frente fria que, com a umidade originária do oceano Atlântico, provocará chuvas mais intensas e tempestuosas na região.