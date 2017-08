Depois de uma reunião com os ministros e representantes do governo federal na tentativa de buscar solução emergencial para a situação de seca no ponto de travessia do Rio Madeira na BR-364, o governador Tião Viana repassou todos os encaminhamentos que fez na capital federal em encontro com o governador de Rondônia, Confúcio Moura, durante o 15° Fórum de Governadores Amazônia Legal. Moura confirmou que o estado vizinho decretará situação de calamidade no local.

A partir do decreto, será possível o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) fazer a intervenção necessária no local. A proposta apresentada pelo governador Tião Viana é de que seja feita a dragagem do rio no trecho da travessia da balsa e o aterro gradativo na região.

A Agência Nacional de Águas (ANA) e o Ministério de Minas e Energia (MME) também precisam garantir que a cota da usina hidrelétrica de Santo Antônio não seja alterada, na proposta apresentada pelo governo do Acre, para não criar mais uma redução no nível do Rio Madeira.

Sobre o acesso

A BR-364 é a única ligação por terra do Acre com o restante do Brasil. No ponto do Rio Madeira, a travessia é feita por balsas, que encontram cada vez mais dificuldades para cruzar o manancial levando em conta a

grave seca que pode se tornar ainda maior nos próximos dois meses.