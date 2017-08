O 3º Dia de Mercado do Café em Rolim de Moura (RO), Capital da Zona da Mata acontecerá no dia 24 de agosto de 2017, a partir das 9h no Auditório da Faculdade FAROL localizada na Rodovia RO 383, Km 01, Lado Sul.

O objetivo do evento é difundir informações técnicas e gerenciais aos cafeicultores, a fim de contribuir para o aumento das margens de lucro da atividade e melhoria nos processos de gestão da propriedade cafeeira. Baseado nas condições de produção do Estado de Rondônia, obtidas a partir de dados levantados pelo Projeto Campo Futuro, o evento vai promover o debate de temas relevantes como: custo de produção, adubação, clima, tendências de mercado e a política cafeeira nacional.

Para Dionísio Pereira “Goiaba”, Secretário de Agricultura de Rolim, Presidente do Conselho Estadual dos Secretários de Agricultura do Estado de Rondônia (Consemagri) e membro da Câmara setorial de Cacau e da Câmara setorial café, o 3º Dia de Mercado do Café é o momento de integração dos cafeicultores. “Os cafeicultores, empresas do segmento e estudantes aguardam a realização do Seminário do Café, pois é nesse momento que irão encontrar as tecnologias para crescimento de sua atividade”, afirma Dionísio.

PROGRAMAÇÃO

09h às 09h30min – Abertura e Contextualização dos participantes sobre o Projeto Campo Futuro

09h30min às 11h – Custos de Produção de Café em Rondônia Diego Humberto de Oliveira – Centro de Inteligência em Mercados da Universidade Federal de Lavras (CIM/UFLA)

11h às 12h30min – O Clima e a Produção de Café em Rondônia Nadiara Pereira – Somar Meteorologia

12h30min às 14h – Almoço

14h às 15h30min – Adubação do Café Conilon André Guarçoni – Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)

15h30min às 17h – O Mercado de Café e a Política Cafeeira Nacional Maciel Silva – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

INSCRIÇÕES

As Inscrições podem ser feitas pelo e-mail: faperon@enter-net.com.br ou pelo telefone (69) 3223-2403 As inscrições devem conter: Nome,