Propositura é dos deputados Maurão de Carvalho e Aélcio da TV

O presidente da Assembleia Legislativa (ALE), Maurão de Carvalho (PMDB) e o deputado Aélcio da TV (PP) tiveram aprovado o requerimento para a realização de Sessão Solene na próxima segunda-feira (14), às 10h, no Plenário da ALE, para homenagear a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), pela passagem dos seus 48 anos de fundação, tendo em vista também, o excelente trabalho prestado ao Estado de Rondônia.

Os parlamentares explicam que considerando a singularidade do trabalho realizado pelo órgão federal no desempenho de suas atividades de cunho mineral desenvolvido no âmbito do nosso Estado, “é incontestável a importância e a grande relevância das atividades desenvolvidas no território do nosso Estado, se justificando, portanto, a iniciativa em realizar uma Sessão Solene de homenagem”, justifica Maurão de Carvalho.

O deputado Aélcio disse que o Estado deve muito ao trabalho desenvolvido por esse órgão, “e nada mais justo e oportuno do que esta Casa de Leis, prestar essa homenagem quando completa 48 anos de fundação”, concluiu.