Na noite desta terça-feira (15), a seleções masculinas de vôlei do Brasil e Estados Unidos se enfrentaram em um jogo emocionante, no Ginásio Poliesportivo do Amazonas (antiga Arena Amadeu Teixeira), localizado na avenida Lóris Cordovil, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Um público que prestigiou o duelo foi de aproximadamente de 10 mil pessoas. Sem a participação de Bruninho, Wallace e Lucão a equipe teve mais dificuldades e venceu os americanos após ir para o tie break, por 3 sets a 2.

Confira as parciais: 25/22, 19/25, 25/11, 16/25 e 15/8.