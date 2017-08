As rondonienses ocupam a vigesima segunda colocação no ranking nacional de desconhecimento do período fértil da mulher, já na capital Porto Velho este percentual cai consideravelmente para 40%, segundo pesquisa realizada pelo portal Trocando Fraldas (www.trocandofraldas.com.br). Cerca de 50% das mulheres entrevistadas disseram desconhecer a fase fértil, quando se tem grande possibilidade de engravidar.

Na capital, o quadro muda um pouco: 2 a cada 3 mães moradoras de Rio Branco já tinham ouvido do período fértil antes de engravidar.

O Trocando Fraldas conduziu uma pesquisa com mais de 12.000 participantes de todo país entre os dias 2 e 7 de agosto 2017 por meio de um questionário em seu site. As respostas foram dadas de forma livre e espontânea vontade e incluiam também a indicação da localização e situação maternal das entrevistadas.

O período fértil como se disse, é o momento ideal para que a mulher consiga engravidar. Ele tem duração de em média 7 dias e é quando a mulher está ovulando. O Trocando Fraldas criou uma calculadora do período fértil, que serve para facilitar a vida de quem está tentando engravidar e como nem todas sabem calcular período fértil com facilidade, a calculadora fértil auxiliará as tentantes. Existem certificados que conseguem medir o momento da ovulação. Mede-se o aumento do hormônio LH na sua urina.