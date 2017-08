O vice-governador Daniel Pereira (PSB), convidou o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), a participar nesta quarta-feira (16), em Riberalta, Bolívia, de um encontro de negócios, envolvendo empresários dos dois países. Ele estendeu o convite ao 1º secretário da Casa, deputado José Lebrão (PMDB).

“Em razão dos nossos compromissos aqui no Parlamento, estamos com dificuldades para aceitar o convite. Mas, o deputado Dr. Neidson (PMN), já confirmou presença e vai representar esta Casa. A Assembleia sempre tem buscado contribuir com a atividade produtiva, contribuindo com todo o ciclo produtivo e de comercialização dos produtos”, destacou Maurão.

O evento, segundo Pereira, marcará uma nova fase nas relações comerciais entre a Bolívia e Rondônia, com a comercialização de produtos se efetivando e abrindo um leque de novos negócios para empresários rondonienses e também bolivianos.

“Pela primeira vez, vamos adquirir 200 toneladas de sal da Bolívia, que tem o salar de Uyuni, a maior planície de sal do mundo. Hoje, nosso sal vem basicamente de Mossoró (RN) e vai chegar aqui mais barato, pois a logística de transporte é menor”, disse o vice-governador.

Ainda segundo Daniel Pereira, este encontro vai ratificar a venda de cimento de uma empresa instalada em Porto Velho, da ordem de 40 toneladas. “Duas empresas vão comercializar calcário, uma com 18 mil toneladas e outra com 1.200 toneladas. A expectativa é de que o vice-presidente da Bolívia, Mário Garcia, esteja presente ao encontro para mostrar a disposição do Governo boliviano nessa abertura mútua de mercados”, finalizou Pereira.

Autor / Fonte: Geovani Berno