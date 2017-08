O vidente Valter Silva Ferreira, o Valter Arauto, como é mais conhecido, que previu um tremor de terra no Acre em 2015 e a queda do avião da Chapecoense ano passado, previsão do apagão de ontem foi feita no dia 10 de agosto, uma semana antes.

Valter administra um grupo no facebook intitulado Orakulo do Arauto, onde tem milhares de seguidores. Lá, a postagem está disponível.

No dia 17 de julho ele prevê “O NOVO PORTO VELHO… depois de uma destruição Porto velho se fará de novo”.

No dia 27 de julho em sua pagina no facebook o vidente Valter Arauto prevê “AO ROMPER DO DIQUE… Que o futuro indique.. Não ilude seu povo… Ao nascer do sol…Ao romper do Açude.