Durante o último final de semana, o grupo Zaltana inaugurou sua fábrica de ração para peixes e reuniu autoridades, empresários e a imprensa.

Localizada na BR 421, próximo ao km 05 em Ariquemes, foram investidos mais de R$ 30 milhões no empreendimento com perspectiva de criar mais de 170 empregos diretos.

“É um investimento ousado, mas nós acreditamos na piscicultura de Rondônia e na estabilidade da economia do estado. Viemos para somar e para oferecer um produto de qualidade e com preço justo”, declarou Pedro Zirondi, acionista da Zaltana Rações. Para Marivaldo Melo, presidente do Banco da Amazônia, a ação política possibilita abrir novos mercados e fortalecer a economia.

“Esse empreendimento vem ao encontro com a nossa missão que é gerar emprego e renda e desenvolver a Amazônia de forma sustentável, destacou Marivaldo.