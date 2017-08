Dando continuidade aos projetos de cultura e visando a valorização das manifestações artísticas regionais, acontece nos dias 24 e 25 de agosto o espetáculo “Raízes da Beira” idealizado pelo Núcleo de Danças Populares do Sesc no Teatro 1 Sesc à 20h com entrada franca e livre para todas as idades.

O evento ocorre sob a coordenação da professora e coreógrafa Nara Teixeira do Sesc RO. A apresentação de dança contemporânea traz no contexto um análogo do índio de origem etnicamente presumida e o hodierno índio contemporâneo, do povo de nossa beira de rio cujas raízes são etnias do passado que aqui pertenciam. Conforme Nara Teixeira: a identidade destes não se perderam ao longo do tempo pois suas raízes aqui residem em meio à enorme região amazônica, incluindo Rondônia. O ‘Raízes da Beira’ teve sua primeira apresentação na Mostra Sesc de Dança 2016.