O programa de sustentabilidade ECOS, do sistema Fecomércio-Sesc-Senac-IFPE, comemorou na sexta-feira (18) um ano de atividades e transformações, que fizeram do Senac RO um exemplo de educação ambiental empresarial entre funcionários e diretoria. A data foi celebrada com uma programação distinta, que envolveu os colaboradores, com um café da manhã e a exibição de vídeos, um institucional de celebração e outro com depoimentos.

O diretor regional do Senac RO Hilton Gomes Pereira abriu o evento no auditório. “A reeducação em relação à sustentabilidade transformou muitos colaboradores no Senac, com ações práticas e que geram economia e qualidade de vida”, disse Hilton.

A coordenadora geral do Programa ECOS no Senac RO, Grace dos Santos Silva, falou sobre a implantação do programa. “A promoção na mudança de hábitos e incentivando as pessoas a adotarem medidas sustentáveis no ambiente de trabalho, em suas casas e no cotidiano, acaba proporcionando melhoria na saúde no planeta gerando até mesmo economia”, completou.

O presidente da Asprovel (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Rua de Porto Velho), Geraldo Gonzaga, falou sobre o material de reciclagem que é aproveitado pelos associados.

Para fechar o evento, uma palestra de quase uma hora com o gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética da Eletrobras Distribuição Rondônia, Ildefonso Dorizete e Silva Madruga, intitulada “Uso Consciente e Seguro De Energia Elétrica”.

Presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-IFPE em Rondônia, Raniery Araujo Coelho, parabenizou a todos pela celebração de um ano de atividade do programa ECOS.

“Fico grato a todos que se sensibilizaram com a proposta do programa e abraçaram os ideais de sustentabilidade e por fim não só transformou as suas vidas como propagam essas ações de educação ambiental”, disse o presidente.

Fonte: Senac Rondônia