Visando facilitar o acesso e localização dos candidatos, a Comissão Organizadora do X Processo Seletivo para Contratação de Estagiários de Nível Superior do Tribunal de Contas (TCE-RO) publicou na edição nº 1459 do Diário Oficial eletrônico, que circula nesta quinta-feira (24), os locais onde ocorrerão as provas do próximo domingo (27), das 8h às 13h.

Em Porto Velho, os exames serão realizados nas dependências da Faculdade Unopar, localizada na rua Matrinchã, nº 996, bairro Lagoa. Haverá, na porta de cada sala, uma lista com o nome dos candidatos, em ordem alfabética e de acordo com a área de conhecimento.

INTERIOR

O processo seletivo do TCE-RO também terá provas no interior do Estado. Em Vilhena, os alunos inscritos farão o exame no Instituto de Educação Wilson Camargo, que fica na avenida Capitão Castro, nº 3.050, Centro.

Já em Cacoal, as provas ocorrerão nas dependências da Secretaria Regional de Controle Externo do TCE-RO, situada na rua Padre Adolfo, nº 2.434, bairro Jardim Clodoaldo.