​​​​​​​Asfalto vai chegar até a entrada do Ramal Aliança, no acesso ao distrito de São Carlos.

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), participou na manhã desta segunda-feira (28), da solenidade de assinatura da ordem de serviço, autorizando a empresa vencedora da licitação a iniciar as obras de pavimentação asfáltica da RO 005, conhecida como Estrada da Penal ou Linha 28 de Novembro, em Porto Velho.

O governador Confúcio Moura (PMDB0, comandou a solenidade, que contou com as presenças dos deputados Léo Moraes (PTB), Ribamar Araújo (PR) e Jean Oliveira (PMDB), do diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Ezequiel Neiva, entre outras autoridades.

“Esse asfalto é um sonho de moradores nas comunidades rurais da região e vai permitir mais segurança no tráfego de veículos. O Governo está mais uma vez investindo na capital, agora também beneficiando aos carreteiros que transportam grãos para os portos privados”, destacou Maurão.

O projeto total prevê o asfaltamento de 31 km da rodovia iniciando a partir do presídio Urso Branco até a escola Chiquilito Erse, na entrada do Ramal Aliança, no acesso ao distrito de São Carlos e demais comunidades ribeirinhas. Nesta segunda, foi assinada a ordem de serviço do lote 02, com 16,5km de extensão, investimento superior a R$ 21 milhões. O outro lote da obra está em fase de licitação e deverá ser iniciado ainda neste ano.

Além de beneficiar diretamente as comunidades ribeirinhas, o asfaltamento da Estrada da Penal atenderá os moradores do Terra Santa, Porto Chuelo, Comunidade da 28, Cujubinzinho, Cujubim Grande e também os moradores na extensão do Ramal Aliança: Comunidade do Candeias do Jamari, do Jacu/Vala, da Agrovila Aliança, do Rio Verde, do Bom Será, da Brasileira e da Boca do Jamari.