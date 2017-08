O sorteio da Mega Sena 1963 ocorrerá no dia 30 de agosto de 2017, quarta-feira, prêmio estimado de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais). A Mega Sena 1963 será realizada em Bom Jesus da Lapa, Bahia, e o resultado da Mega Sena 1963 divulgado a partir das 20:00 horas. Acesse o sorteio da Mega Sena 1963 para mais informações sobre este concurso.

A Mega Sena foi lançada em 11 de março de 1996 pela Caixa Econômica Federal e hoje é a loteria que paga os maiores prêmios no Brasil. Com 60 números disponíveis no volante de apostas, de 01 a 60, você pode marcar de 6 a 15 números e ganha se acertar 4 (Quadra), 5 (Quina) ou 6 (Sena) números. O custo de uma aposta com 6 números é de R$ 3,50 e a probabilidade de acertar todos os 6 números é de 1 em 50.063.860.