Estar mais perto dos rondonienses: essa foi a proposta do Deputado Léo Moraes ao viajar para o interior do estado. Só no último final de semana, o parlamentar visitou os municípios de Machadinho do Oeste, Nova Mamoré e Guajará Mirim.

“Procuro sempre viajar pelo nosso estado, visitando cidades e ouvindo cada cidadão. Temos belos municípios e em todos os lugares que passo, vejo que realmente somos um povo destemido, que acorda cedo, trabalha e luta pelos seus ideais. ” Contou o deputado.

Na cidade de Machadinho do Oeste, Léo acompanhou o mutirão de saúde para a população com testes de glicemia, pressão arterial e encaminhamento de exames, além de participar da solenidade de entrega de emendas parlamentares do Deputado Estadual Ezequiel Júnior.

Guajará Mirim, localizada cerca de 320 quilômetros da capital, foi o segundo município que recebeu Léo Moraes. Durante a visita, o parlamentar ouviu os pedidos e reivindicações da população e autoridades locais.

Em Nova Mamoré, Léo se reuniu com o Prefeito, Professor Claudionor, Vereador Jerry Barbosa e demais lideranças da cidade para anunciar melhorias à população. “Ano passado destinamos uma emenda parlamentar para aquisição de uma Van para atender a Coordenadoria Municipal de Esportes e pacientes que realizam hemodiálise em Porto Velho. Agora vamos trazer outros benefícios ao município na saúde, educação e segurança.” Explicou deputado.

Ainda este ano, outros municípios de Rondônia receberão a visita de Léo Moraes, entre eles, Alto Paraíso, Cacoal, Rolim de Moura e Ji-Paraná. “Este é o nosso dever, representar as reivindicações do povo e, sobretudo fazê-las acontecer. Isso é nosso maior legado. Sou deputado do estado e não de uma cidade só. Vou continuar trabalhando em favor dos rondonienses, para melhoria das cidades e bem comum de todos.” Concluiu Léo.