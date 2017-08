Um bom livro com uma boa história é suficiente para abrir a mente de uma criança e mostrá-la um novo mundo. Esse é o lema do Caminho dos Livros pela Floresta Amazônica, um projeto social que leva livros, teatro e leitura para crianças do sul do Amazonas, desenvolvido por voluntários do município de Apuí e apoiado pela Sicoob Credip.

Os números da educação básica e acesso à leitura no Brasil não são bons, apenas 56% da população brasileira acima de 5 anos são considerados leitores, e quase 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos estão fora da escola. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgados pelo IBGE em março deste ano, em geral as crianças que não têm acesso à educação são as mais pobres ou que moram em lugares mais distantes.

Cristiane Maciel, moradora da cidade de Apuí/AM, achou que podia fazer algo pelas crianças da sua região, e está fazendo, criou o projeto Caminho dos Livros pela Floresta Amazônica. O projeto de Cristiane se propõe a entregar minibibliotecas para 10 escolas rurais e ribeirinhas do sul do estado e conta com 25 voluntários. Além dos livros o projeto também entrega uma estante personalizada e faz apresentações de teatro para as crianças. Até o momento 4 escolas já receberam as minibibliotecas e quase 200 crianças foram beneficiadas, até o final do projeto mais de 500 crianças terão acesso à leitura. “Todos os livros doados pelo nosso projeto são arrecadados através de doação. Já recebemos livros de diversos estados brasileiros, como Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima”, conta a idealizadora do projeto.

A cooperativa Sicoob Credip está presente em Apuí, acredita no projeto e apoia financeiramente essa iniciativa; no último dia 3, durante o evento de Pré-assembleia no município, a cooperativa doou R$ 11.100,00 para o projeto social, pois o interesse pela comunidade e a responsabilidade social está no DNA do cooperativismo.